Missione compiuta per la Fiorentina che pareggia a Bruges un match per larghi tratti dominato e si qualifica per la finale di Conference League in programma il 29 maggio ad Atene. Beltran firma il gol più importante della stagione dal dischetto. Fra i migliori Kouamè e gli innesti dalla panchina Nzola e Duncan, decisivo anche Terracciano. Le pagelle di Federico Zancan

