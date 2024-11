La Fiorentina torna a vincere in Conference e batte al Franchi 3-2 il Pafos. A sbloccarla per la squadra di Palladino al 38' è Kouamé che, grazie a una carambola in area, a porta vuota mette dentro l'1-0. Nella ripresa la viola parte forte e trova il 2-0 con l'autogol di Goldar. Il Pafos non molla e riapre la sfida due volte: prima con il 2-1 di Jairo, poi – dopo il 3-1 di Martinez Quarta – con la rete del 3-2 con Jajà. Per la Fiorentina arriva il decimo risultato utile consecutivo in Europa al Franchi

CLASSIFICA