La classifica della nuova Conference League

Così come per la Champions e l’Europa League, la Uefa ha rinnovato anche il format della Conference League, allargata da 32 a 36 squadre racchiuse in un unico grande girone con classifica generale. Ogni squadra affronta sei diverse avversarie, tre in casa e tre in trasferta.

Le squadre che si classificano dal 1° all’8° posto accedono direttamente agli ottavi di finale.

accedono di finale. Le squadre dal 9° al 24° posto giocano un turno preliminare ( playoff ) per accedere agli ottavi, con quelle dal 9° al 16° posto che saranno teste di serie .

giocano un turno preliminare ( ) per accedere agli ottavi, con quelle . Le ultime 12 classificate (dal 24° al 36° posto) sono eliminate.