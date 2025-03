Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, a Sky Sport nel pre-partita: "De Gea titolare? Ho grande fiducia in tutti i nostri portieri. L'errore (di Terracciano all'andata, ndr) ha un po' condizionato la partita in Grecia e per questo ho preferito far partire De Gea titolare. Questa sera è fondamentale la testa. Ho chiesto alla squadra di dare tutto. Come ha detto Gosens, bisogna scendere in campo da fratelli. Ho visto una squadra molto carica. Mi aspetto una grande partita da parte nostra. Per noi passare il turno deve essere un obiettivo".