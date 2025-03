Dopo il 2-1 ottenuto in nove uomini a Plzen, la Lazio vuole chiudere i conti all'Olimpico per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Vecino sostituisce lo squalificato Rovella, in difesa c'è Patric con Romagnoli. Torna Castellanos in attacco, Pedro e Zaccagni alle sue spalle assieme a Isaksen. Diretta su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

