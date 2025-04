Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, al Franchi la Fiorentina cerca la qualificazione alla semifinale. Palladino si affida ancora alla coppia Gudmundsson-Kean in attacco. Gosens è recuperato ma parte dalla panchina, Dodo è squalificato (così come Zaniolo e Moreno): sulle fasce Folorunsho e Parisi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD