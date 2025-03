La Fiorentina, dopo aver perso per 3-2 in trasferta nella gara di andata, ha ribaltato il risultato sotto il diluvio del Franchi, vincendo per 3-1 contro il Panathinaikos. Sfida non facile anche per il Celje (che affronterà proprio la Fiorentina ai quarti) che ha battuto il Lugano solo ai calci di rigori. Nessun problema, invece, per il Chelsea (nella parte destra del tabellone, quindi non in quella della Fiorentina) che ha eliminato il Copenhagen vincendo sia il match di andata che quello di ritorno. Ecco i risultati degli ottavi.

Parte sinistra:

Guimaraes -Betis 2-2, 0-4

2-2, 0-4 Brugge -Jagiellonia 0-3, 2-0

0-3, 2-0 Lugano -Celje 0-1, 5-4 (3-1 d.c.r)

0-1, 5-4 (3-1 d.c.r) FIORENTINA-Panathinaikos 2-3, 3-1

Parte destra: