Tutto facile per i Blues di Maresca che a Stoccolma mettono una seria ipoteca sulla finale. Dopo 13’ sblocca Sancho, che stoppa di petto e con tutta calma insacca di piatto. Al 43' Enzo Fernandez serve il suo secondo assist, questa volta aprendo sulla destra per Madueke. Un pasticcio della difesa del Djurgarden regala il 3-0 a Johnson, che dopo 6' trova la doppietta personale. Il diciottenne Mulugeta, appena entrato, accorcia. Ma al ritorno servirebbe una vera impresa agli svedesi per ribaltarla