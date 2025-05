La semifinale d'andata di Conference League va al Real Betis. Vittoria per 2-1 dei padroni di casa, che a Siviglia sono passati in vantaggio al 6' con Ezzalzouli e hanno raddoppiato al 64' con un gol capolavoro di Antony. La Viola, però, è viva e al 72' accorcia le distanze con il suo capitano Ranieri. Si deciderà tutto al "Franchi" nella gara di ritorno in programma il prossimo 8 maggio alle 21