Il difensore del Rayo Vallecano Florian Lejeune è primo per respinte difensive di testa (37) e intercetti (30) in questa Conference League ed è, inoltre, secondo per respinte difensive totali (66). Ha affrontato il Crystal Palace tre volte in Premier League quando giocava nel Newcastle, con tutte e tre le partite terminate 1-0 (2 vittorie, 1 sconfitta).