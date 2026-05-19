Crystal Palace-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si gioca a Lipsia la seconda finale europea della stagione. Di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Glasner schiera Riad al posto di Richards con Canvot spostato a destra. Mateta punta centrale con Sarr e Pino alle spalle. Perez con la formazione tipo e il tridente composto da De Frutos, Alemao, Garcia. In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, O. Valentin, Lopez; De Frutos, Alemao, Garcia. All. Perez
in evidenza
Yéremy Pino è stato il più giovane giocatore spagnolo a partire titolare in una finale europea importante, all'età di 18 anni e 218 giorni, quando ha vinto l'UEFA Europa League 2020/21 con il Villarreal. Cinque anni dopo, è tra i titolari del Crystal Palace nella partita contro il Rayo Vallecano a Lipsia.
Il Crystal Palace ha vinto otto delle 14 partite di questa UEFA Conference League, un numero record di successi per una squadra alla sua stagione di debutto in una grande competizione europea. Solo tre squadre hanno segnato più del Palace (25) nelle loro prime stagioni: l'Alavés nel 2000/01 (35), il Valencia nel 1961/62 (33) e il Queens Park Rangers nel 1976/77 (26).
Lipsia ospiterà una finale di una grande competizione europea per la prima volta in assoluto. Le squadre inglesi hanno vinto tre finali su quattro in campo neutro in Germania, mentre i club spagnoli ne hanno vinte cinque su sei; l'Alavés è l'eccezione, nella finale di Coppa UEFA 2001, contro il Liverpool a Dortmund.
Il Crystal Palace (0.82) e il Rayo Vallecano (0.98) sono due delle cinque squadre ad aver subito meno di un xG a partita in UEFA Conference League in questa stagione; le Eagles hanno inoltre concesso il minor numero di tiri a partita (8.4) e il minor numero di tiri nello specchio a partita (2.6)
Le due squadre ad aver effettuato più contrasti in UEFA Conference League in questa stagione sono il Crystal Palace (270) e il Rayo Vallecano (240); il totale del Palace è il più alto mai registrato da una squadra in una singola edizione della Conference League.
Il Rayo Vallecano ha vinto 14 delle 22 partite nelle grandi competizioni europee (3 pareggi, 5 sconfitte), con una percentuale di successi del 64%, la migliore per qualsiasi squadra con 20 o più incontri disputati nella storia delle competizioni europee.
I tifosi del Crystal Palace pronti per la finale
Ismaïla Sarr ha realizzato nove gol in questa UEFA Conference League con il Crystal Palace; solo Cyriel Dessers (10 nel 2021/22, con il Feyenoord) e Ayoub El Kaabi (11 nel 2023/24, con l'Olympiakos) hanno fatto meglio in una singola edizione. Inoltre, potrebbe diventare il primo giocatore in assoluto a segnare in sei presenze consecutive nella competizione.
La formazione del Rayo Vallecano in grafica
I tifosi del Rayo Vallecano a Lipsia
La formazione del Crystal Palace in grafica
Rayo Vallecano, le scelte di formazione
Inigo Perez con la squadra tipo ovvero con il tridente solito e composto da De Frutos, Alemao e Garcia. Palazon, Valentin e Lopez a centrocampo, Lejeune a comandare la difesa
Crystal Palace, le scelte di formazione
Glasner manda in campo Riad sul centro sinistra nella difesa a tre al posto di Richards e Canvot viene dirottato a destra. In attacco tutto come al solito con Mateta riferimento più avanzato e Sarr con Pino alle sue spalle
Le formazioni ufficiali
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, O. Valentin, Lopez; De Frutos, Alemao, Garcia. All. Perez
Sky Sport Insider: cosa significa essere tifosi del Rayo
Un viaggio dentro Vallecas, il quartiere di Madrid che sogna di vincere la Conference League alla sua prima finale europea dopo 102 anni. Nella città di Real e Atletico, tifare Rayo Vallecano significa identità, legame e sofferenza. Il backstage dello speciale di Sky Sport dedicato alla squadra madrilena
Cosa significa essere tifosi del Rayo VallecanoVai al contenuto
Statistiche e curiosità
Nella fase a eliminazione diretta di questa Conference League, solo Ismaïla Sarr (7 gol) ha partecipato a più gol rispetto a Isi Palazón del Rayo Vallecano (2 gol, 3 assist) e solo tre giocatori hanno creato più occasioni di Palazón in questo periodo (14); tra questi figurano Daichi Kamada del Crystal Palace (17, 1°) e Daniel Muñoz (15, 3°).
Rayo, i numeri difensivi di Lejeune
Il difensore del Rayo Vallecano Florian Lejeune è primo per respinte difensive di testa (37) e intercetti (30) in questa Conference League ed è, inoltre, secondo per respinte difensive totali (66). Ha affrontato il Crystal Palace tre volte in Premier League quando giocava nel Newcastle, con tutte e tre le partite terminate 1-0 (2 vittorie, 1 sconfitta).
Munoz ha creato 23 occasioni su azione in questa Conference
Daniel Muñoz del Crystal Palace ha creato 23 occasioni su azione in questa Conference League, almeno quattro in più di qualsiasi altro giocatore. È inoltre secondo per contrasti effettuati (33), dietro solo al compagno di squadra Tyrick Mitchell (36).
Pino il migliore (a pari merito) per occasioni create nei 90 minuti
Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati in UEFA Conference League in questa stagione, Yéremy Pino del Crystal Palace è primo a pari merito per occasioni create per 90 minuti (3),è il giocatore che ha creato più occasioni su azione per 90 minuti (2.6) e vanta il miglior dato di Expected Assist per 90 minuti (0.38). Non ha mai segnato né fornito assist nelle sei precedenti sfide contro il Rayo Vallecano, tutte disputate con il Villarreal in LaLiga.
Kamada, secondo miglior assist-man di questa Conference
Solo Carlo Holse del Samsunspor (5) ha fornito più assist in questa Conference League rispetto a Daichi Kamada del Crystal Palace (4). Kamada ha giocato la finale di UEFA Europa League 2022 con l'Eintracht Francoforte, sotto la guida di Oliver Glasner, e potrebbe diventare il primo giocatore giapponese a disputare due finali nelle maggiori competizioni europee.
Per Glasner questa è la seconda finale in Europa
Il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner si appresta a dirigere la sua seconda finale di una grande competizione europea, dopo aver guidato l'Eintracht Francoforte alla conquista della UEFA Europa League del 2022, ai rigori dopo l'1-1 contro i Rangers. È il secondo allenatore austriaco a raggiungere più di una finale, insieme a Ernst Happel (cinque, di cui due vinte).
Inigo Perez, il più giovane allenatore spagnolo in una finale europea dopo Guardiola
A 38 anni e 129 giorni nel giorno della partita, Iñigo Pérez del Rayo Vallecano è il più giovane allenatore spagnolo a guidare una squadra in una finale di una grande competizione europea a partire da Pep Guardiola, nella finale di UEFA Champions League 2009, che portò il Barcellona alla vittoria per 2-0 contro il Manchester United; anche lui aveva esattamente 38 anni e 129 giorni il giorno di quella finale.
Glasner, ultima gara come allenatore del Palace
Questa sarà l'ultima partita di Oliver Glasner come allenatore del Crystal Palace. I due allenatori ad aver vinto un trofeo in una grande competizione europea nella loro ultima partita alla guida di un club inglese sono Keith Burkinshaw con il Tottenham (Coppa UEFA 1984) e Maurizio Sarri con il Chelsea (UEFA Europa League 2019).
Sarr, nove gol segnati in Conference League
In quella che è la stagione di debutto del Crystal Palace in una grande competizione europea, Ismaïla Sarr ha segnato nove gol in UEFA Conference League. È solo la sesta volta che un giocatore segna 9 o più gol nella prima stagione nelle grandi competizioni europee di una squadra e solo Stan Bowles con il Queens Park Rangers nel 1976/77 ha raggiunto la doppia cifra (11).
Johnson già in gol in una finale europea
Brennan Johnson del Crystal Palace ha segnato il gol decisivo nella finale di UEFA Europa League della scorsa stagione con il Tottenham contro il Manchester United. Solo due giocatori hanno segnato in finali di grandi competizioni europee in stagioni consecutive con club diversi: Ronaldo nel 1996/97 (Barcellona, Coppa delle Coppe) e 1997/98 (Inter, Coppa UEFA) e Radamel Falcao nel 2010/11 (Porto) e 2011/12 (Atlético Madrid) in UEFA Europa League.