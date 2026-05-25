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Cosa significa essere tifosi del Rayo Vallecano: il reportage da Madrid

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

Un viaggio dentro Vallecas, il quartiere di Madrid che sogna di vincere la Conference League alla sua prima finale europea dopo 102 anni. Nella città di Real e Atletico, tifare Rayo Vallecano significa identità, legame e sofferenza. Il backstage dello speciale di Sky Sport dedicato alla squadra madrilena

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