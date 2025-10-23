Seconda vittoria consecutiva in Conference League per la Fiorentina, che nella 2^ giornata di League Phase ha battuto 3-0 in trasferta il Rapid Vienna. Buona prestazione della squadra di Pioli che ha sbloccato al 9' il risultato grazie a Ndour. Nella ripresa subito il raddoppio di Dzeko al 48', poi un grande intervento di De Gea al 65' ha impedito a Siegl di riaprire la partita. All'88' è Gudmundsson, entrato dalla panchina, a chiudere definitivamente i giochi

