Sampson Dweh ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League.
Roma-Viktoria Plzen, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta casalinga contro il Lille nella seconda giornata di Europa League, la Roma vuole ritrovare il successo contro il Viktoria Plzen. Dovbyk al centro dell'attacco con alle spalle Soulé e Dybala. Wesley a sinistra. Spazio a Ziolkowski in difesa. Nel Viktoria, Adu in coppia con Durosinmi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
27' - Ci prova ancora Dovbyk a creare qualcosa in avanti, palla a Dybala, slalom dell'argentino poi una conclusione che viene deviata in angolo
25' - Si stanno già scaldando El Shaarawy e Rensch
Cheick Souaré ha segnato il suo primo gol in questa edizione di UEFA Europa League.
23' - Secondo gol del Viktoria: segna Souaré
Una Roma piuttosto distratta lascia campo, spazio e tempo a Souaré che dalla distanza carica il sinistro e beffa ancora Svilar
Martin Jedlička ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League.
Prince Adu ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Matías Soulé - 2 per lui)
Il Viktoria Pilsen ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 6 partite di UEFA Europa League.
20' - Viktoria in vantaggio: segna Adu
Contropiede micidiale del Viktoria con Adu che sfrutta anche l'equilibrio precario di Ziolkowski per entrare in area, presentarsi davanti a Svilar e batterlo con un colpo sotto
20' - Trova spazio a tratti la Roma che dopo aver recuperato palla va in verticale, Dovbyk appoggia a Soulé, conclusione e parata
14' - Iniziativa di Soulé che ci prova con il destro ma è poco coordinato e il pallone finisce lontanissimo dalla porta del Viktoria
7' - Ci prova il Viktoria con una conclusione al volo di Adu, palla fuori di poco
1' - Prima chance per la Roma con Dovbyk che punta l'area arriva al limite e calcia, conclusione potente ma troppo centrale, para Jedlicka
Roma-Viktoria Plzen 0-0
Si parte all'Olimpico
Squadre in campo e inno dell'Europa League
Matías Soulé ha collezionato 15 presenze in UEFA Europa League durante la sua esperienza con la Roma e la Juventus, suo ex club. L'attaccante argentino è ancora a caccia del suo primo gol in competizioni UEFA
La Roma ha iniziato con una vittoria per 2-1 sul Nizza, prima di perdere in casa contro il Lille alla seconda giornata.
Rapid Vienna-Fiorentina 0-3
La Fiorentina torna a vincere e lo fa in Conference League battendo 3-0 in trasferta il Rapid Vienna nella seconda giornata della League Phase. Risposte incoraggianti della squadra di Pioli che al 9' ha sbloccato il risultato con Ndour. Nella ripresa prima il gol di Dzeko al 48' e poi quello di Gudmundsson all'88'. La Viola resta in testa alla classifica del girone unico a punteggio pieno
Rapid-Fiorentina LIVEVai al contenuto
Steaua-Bologna 1-2
Prima vittoria in Europa League per i rossoblù che, senza Vincenzo Italiano in panchina, passano a Bucarest e si rilanciano nella 'League Phase'. Uno-due in avvio dei rossoblù a Bucarest: la sblocca Odgaard su assist di Dallinga, che raddoppia dopo tre minuti. Heggem e Orsolini vicini al tris, Skorupski super tre volte. Nella ripresa accorcia Birligea, Dallinga sfiora la doppietta prima del palo di Orsolini
Il Bologna si sblocca in Europa: FCSB battuto 2-1Vai al contenuto
Ziolkowski: "Felice di avere questa opportunità"
"È un grande momento per me, sono pronto e sono felice per avere avuto questa opportunità. Per me ora si tratta solo di scendere in campo, fare il mio lavoro e sperare di vincere"
Il Viktoria Plzeň è imbattuto dopo due partite in questa stagione di UEFA Europa League, dopo aver pareggiato la prima gara contro il Ferencváros e aver sconfitto agevolmente il Malmö tre settimane fa
Massara: "Ziolkowski dal 1'? Soddisfazione per il club"
"È una soddisfazione per la società che crede molto in questo ragazzo e devo dire che siamo contenti di vedere le sue ottime qualità. È un ragazzo giovane che sta lavorando tanto, che sta beneficiando del lavoro del mister. Adesso piano piano si sta inserendo e sta giocando un po’ di più ma devo dire che è abbastanza naturale essendo arrivato da solo un mese e mezzo deve abituarsi ad un campionato nuovo"
Tutto pronto all'Olimpico
Celik: "Gasperini ci chiede di essere aggressivi". VIDEO
Celik: 'Gasperini ci chiede di essere aggressivi'. VIDEOVai al contenuto
L'attaccante irlandese Evan Ferguson, in prestito dal Brighton, continua la sua ricerca del primo gol con la maglia della Roma
Gasperini: "Cristante e Ndicka a riposo, in Europa sempre difficile"
L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la settimana di allenamento. Occhio al Plzen, in Europa è sempre difficile, anche contro squadre non blasonate e la Champions lo dimostra. Bailey può darci tanto". Match live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Roma-Plzen, la conferenza LIVE di GasperiniVai al contenuto
La Roma ha vinto tutte e quattro le precedenti partite casalinghe UEFA contro squadre ceche, comprese le vittorie per 4-1 e 5-0 sul Viktoria Plzeň nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19. L'incontro più recente, tuttavia, ha visto il Viktoria Plzeň imporsi per 2-1 grazie alle reti nel secondo tempo di Jan Kovařík e Tomáš Chorý
La partita di stasera è la prima in una competizione UEFA per Martin Hyský come allenatore del Viktoria Plzeň. L'ex difensore ha avuto un ottimo inizio, guidando la sua squadra alla vittoria in trasferta contro il Bohemians Praga dopo aver assunto la guida
La Roma di Gian Piero Gasperini è finora imbattuta in trasferta, avendo vinto tutte e cinque le gare esterne stagionali, ma ha perso tre delle cinque partite casalinghe in tutte le competizioni.
La formazione del Vikoria Plzen in grafica
Viktoria Plzen, le scelte di formazione
I cechi si presentano all'Olimpico con qualche assenza e in attacco giocano Adu e Durosinmi. Alle loro spalle c'è Ladra. Difesa a quattro e centrocampo a tre con Souaré da mezz'ala
La formazione della Roma in grafica
Roma e Viktoria Plzeň si sono affrontate quattro volte in passato, l'ultima delle quali nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19. All'epoca, la squadra giallorossa schierava Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, entrambi ancora oggi giocatori chiave della Roma.
Roma, le scelte di formazione
Gasperini riporta in campo Dovbyk al centro dell'attacco con Dybala e Soulé alle sue spalle. A sinistra non gioca Tsimikas ma Wesley. Cristante riposa e fa spazio a El Aynaoui. In difesa gioca Ziolkowski
L'attaccante del Viktoria Plzeň Matěj Vydr ha trascorso parte della sua fase iniziale di carriera in Italia, con l'Udinese tra il 2010 e il 2015. In un periodo costellato di prestiti, ha collezionato quattro presenze con la maglia dell'Udinese, segnando un gol. Stasera è assente per infortunio.
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini
VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Adu, Durosinmi. All. Hysky
Statistiche e curiosità
La Roma ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Viktoria Plzen, battendolo per 4-1 in UEFA Europa League nel novembre 2016 e per 5-0 in Champions League nell'ottobre 2018.
Italiane vittoriose in 10 delle ultime 12 gare contro squadre ceche
Le squadre italiane hanno vinto 10 delle ultime 12 sfide contro squadre ceche in UEFA Europa League (1 pareggio, 1 sconfitta); le uniche due eccezioni sono state una sconfitta della Roma in trasferta contro lo Slavia Praga il 9 novembre 2023 (0-2) e il pareggio della Lazio in casa contro il Viktoria Plzen lo scorso 13 marzo (1-1), nel più recente di questi incroci nella competizione.
Roma, mai due ko di fila in Europa dal 2014
La Roma ha perso 1-0 in casa contro il Lille nell'ultima partita di UEFA Europa League e non perde due partite casalinghe consecutive in una grande competizione europea da dicembre 2014, mentre non è mai successo dalla nascita dell'Europa League (dal 2009-10).
Viktoria Plzen, una sola vittoria nelle ultime sette trasferte in Italia
Il Viktoria Plzen ha vinto solo una delle ultime sette trasferte in Italia nelle grandi competizioni europee (1 pareggio, 5 sconfitta), battendo il Napoli per 3-0 nel febbraio 2013.
Solo lo Stoccarda ha tentato più cross della Roma in questa Europa League
Solo lo Stoccarda (50) ha tentato più cross su azione della Roma (46) in questa UEFA Europa League; i giallorossi, inoltre, sono anche tra le quattro squadre che hanno effettuato più di 20 recuperi palla offensivi nel torneo in corso (21, alle spalle di Stoccarda con 24, Feyenoord con 23 e Utrecht a quota 22)
Viktoria Plzen, squadra che ha subito meno tiri nello specchio in Europa League
Il Viktoria Plzen è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio finora in questa UEFA Europa League (tre); in particolare, i cechi hanno registrato un valore di Expected Goals Against di 1.18, più elevato soltanto rispetto a quello di Dinamo Zagabria (0.75) e Sporting Braga (0.91)
Roma, solo nel 2023 due gare senza segnare in Europa
La Roma è rimasta senza segnare nell'ultima gara disputata in UEFA Europa League (0-1 contro il Lille) e solo una volta nella competizione non ha trovato la rete per due match di fila, tra marzo e aprile 2023 contro Real Sociedad e Feyenoord
Viktoria Plzen, solo due successi nelle ultime 20 trasferte di Europa League
Il Viktoria Plzen ha vinto solo due delle ultime 20 partite in trasferta di UEFA Europa League (7 pareggi, 11 sconfitte), battendo l'Hapoel Be'er Sheva nel dicembre 2017 e la Dynamo Kyiv nel novembre 2024.
Soulé, 11 palloni recuperati in questa Europa League
Matías Soulé ha recuperato 11 palloni in questa UEFA Europa League, tra gli attaccanti del torneo solo Caio Vidal (17) e Dorgeles Nene (12) hanno fatto meglio; l'argentino, inoltre, è il migliore tra i giocatori della Roma per tiri tentati (sette, seguono a quota quattro Lorenzo Pellegrini e Manu Koné) e dribbling tentati (11, segue con sei Manu Koné).
Durosinmi ha preso parte a sei gol nelle sue prime 5 presenze in Europa League
Rafiu Durosinmi ha preso parte attiva a sei gol nelle sue cinque presenze da titolare in UEFA Europa League con il Viktoria Plzen (4 gol, 2 assist), segnando o fornendo assist in ogni partita. Solo tre giocatori hanno partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle loro prime sei presenze da titolare in Europa League (dal 2009-10): Kris Commons (2014-15), Wayne Rooney (2012-16) e Galeno (2019-20).