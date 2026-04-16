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Conference LeagueQuarti - giovedì 16 aprile 2026Quarti - gio 16 apr
Fine
AZ Alkmaar
Jensen I. 73'Sín M. 80'
2 - 2Tot: 2-5
Shakhtar Donetsk
Alisson Santana 58'Luca Meirelles 83'
AZ Alkmaar
Jensen I. 73'Sín M. 80'
2 - 2 Shakhtar Donetsk
Alisson Santana 58'Luca Meirelles 83'
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AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2: video, gol e highlights

Dopo il 3-0 dell’andata per gli ucraini, quattro gol nel ritorno in Olanda tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk, nel ritorno dei quarti di Conference. Ospiti avanti al 58’ con il brasiliano Alisson Santana al 58’, poi l’AZ la ribalta con Jensen al 73’ e Sin all’80’ ma lo Shakhtar trova il pari 3’ dopo con Luca Meirelles.  Gli ucraini affronteranno la vincente della sfida tra la Fiorentina e il Crystal Palace, con gli inglesi che hanno vinto 3-0 la partita di sette giorni fa

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