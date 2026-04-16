Dopo il 3-0 dell’andata per gli ucraini, quattro gol nel ritorno in Olanda tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk, nel ritorno dei quarti di Conference. Ospiti avanti al 58’ con il brasiliano Alisson Santana al 58’, poi l’AZ la ribalta con Jensen al 73’ e Sin all’80’ ma lo Shakhtar trova il pari 3’ dopo con Luca Meirelles. Gli ucraini affronteranno la vincente della sfida tra la Fiorentina e il Crystal Palace, con gli inglesi che hanno vinto 3-0 la partita di sette giorni fa

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