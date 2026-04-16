L'allenatore della Fiorentina ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Crystal Palace. Prima di parlare del match, un ricordo su Alex Manninger: "Una tragedia. L'ho saputo nel pomeriggio. Era un ragazzo eccezionale. Siamo vicini alla famiglia". Sulla possibile rimonta: "Ci crede tutta questa gente che ha dimostrato per l'ennesima volta di starci vicino. Ci crediamo tanto anche noi: serve un'impresa. I moduli vanno messi da parte, per fare queste imprese ci vogliono le giuste motivazioni. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma abbiamo dei valori che abbiamo dimostrato anche in campionato. Per fare grandi imprese bisogna credere che si possa fare qualcosa di importante. I giocatori devono pensare di poter fare la loro partita dell'anno. Sarà difficile, ma dobbiamo provare a fare qualcosa che possa rimanere nella storia".