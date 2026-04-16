Finisce qui: la Fiorentina batte il Crystal Palace 2-1 ma, considerando lo 0-3 dell'andata, è eliminata ai quarti di finale di Conference League.
Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference
La Fiorentina lotta, batte 2-1 il Crystal Palace in casa ma non riesce a centrare la semifinale di Conference League. Dopo il vantaggio di Sarr per gli ospiti, la squadra di Vanoli pareggia al 30' grazie a Gudmundsson su rigore. Nella ripresa Ndour firma la rimonta, che però non basta considerando lo 0-3 dell'andata. In semifinale, il Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk
Gli highlights di Fiorentina-Crystal Palace 2-1
Le pagelle di Fiorentina-Crystal Palace 2-1
La Fiorentina supera 2-1 il Crystal Palace, ma non basta per ribaltare il 3-0 dell'andata: i viola sono eliminati dalla Conference League. Dopo il vantaggio inglese firmato Sarr, Gudmundsson e Ndour, MVP del match la ribaltano. Bene anche Pongracic mentre sono bocciati Comuzzo e Piccoli. Tutti i voti nelle pagelle di Dario Massara
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Concessi quattro minuti di recupero.
90' - Entrata in scivolata di Piccoli su Richards: fallo e giallo per l'attaccante della Fiorentina.
87' - Cross di Balbo da sinistra all'interno dell'area di rigore. Palla che non trova però compagni e termina fuori. Rimessa dal fondo per il Crystal Palace.
85' - Stiamo entrando negli ultimi cinque minuti di partita più recupero. Fiorentina avanti 2-1 contro il Crystal Palace. Per sperare almeno nei supplementari, considerando lo 0-3 dell'andata, la viola avrebbe bisogno di altri due gol.
80' - La Fiorentina muove bene la palla sulla destra: cross di Harrison in area di rigore verso Piccoli che si colpisce di testa. Stacco che non trova però la porta. Rimessa dal fondo per il Crystal Palace.
76' - Giallo per Riad che perde tempo per battere un calcio di punizione difensivo per il Palace.
75' - Vanoli ne cambia due: fuori Solomon e Gudmundsson, dentro Fazzini e Fabbian.
74' - Buona occasione per il Crystal Palace: Kamada avanza e serve sulla destra Sarr. Il senegalese va via a Pongracic sulla destra dell'area e mette subito in mezzo. Chiusura perfetta di Harrison che salva i suoi.
72' - C'è un cambio nel Palace: Hughes prende il posto di Yeremi Pino.
71' - Fiorentina in attacco: palla per Mandragora che, dalla sinistra dell'area, calcia a giro. Il tiro si alza e arriva centralmente, con Henderson che esce e blocca, oltre a subire fallo per l'ostruzione di Gudmundsson.
70' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Comuzzo e Gosens, dentro Kouadio e Balbo.
66' - Solomon va via alla grandissima su Riad, che lo stende entrando in ritardo. L'arbitro fischia il fallo ma non ammonisce il giocatore del Crystal Palace. Protesta Ranieri, che si becca il giallo.
62' - Insiste la Fiorentina: cross di Solomon da sinistra sul secondo palo verso Harrison che colpisce però male di testa. L'azione continua con il pallone che, dopo un contrasto tra Mandragora e Yeremi Pino, termina a Gudmundsson: destro al limite dell'area, Henderson respinge.
61' - Ancora Fiorentina in attacco: Pongracic va via sulla destra, poi allarga per Harrison che prova subito a metterla in mezzo. La difesa del Palace è attenta e riesce ad allontanare. Negli ultimi minuti, soprattutto dopo il gol di Ndour, la Fiorentina sta continuando a spingere.
55' - Prima dell'angolo, giallo per Sarr per un fallo commesso in precedenza su Ndour.
55' - Insiste la Fiorentina, si carica il Franchi. Azione sulla sinistra con Ranieri che prova a metterla in mezzo rasoterra per Piccoli. L'attaccante viola viene anticipato dalla difesa del Crystal Palace: palla in calcio d'angolo.
Gol della Fiorentina!
53' - Ndour, entra e fa gol! La Fiorentina passa in vantaggio con la rete del numero 27. Solomon serve Ndour al limite dell'area di rigore che, da posizione centrale, calcia con il destro e la mette nell'angolino, 2-1!
51' - Insiste il Palace: cross da sinistra di Mitchell sul secondo palo a cercare lo stacco di Richards. Gosens gli dà fastidio e non permette al giocatore avversario di colpire bene di testa. Palla fuori e rimessa dal fondo per la viola.
50' - Buona occasione per il Crystal Palace: Kamada va via centralmente e calcia al limite dell'area con il destro. Tiro potente ma centrale per De Gea che respinge e manda in calcio d'angolo.
47' - Prova subito a farsi vedere la Fiorentina: cross da destra di Madragora sul secondo palo verso Gosens che, in area, stacca di testa ma non trova la porta. Rimessa dal fondo per il Crystal Palace.
Per Fagioli, sostituito prima dell'inizio del secondo tempo, si tratta di una botta al costato.
Due cambi (uno per parte) prima di iniziare con la ripresa. Nella Fiorentina, come dicevamo, fuori Fagioli, dentro Ndour. Nel Palace Strand Larsen prende il posto di Mateta.
Squadre in campo! Tra poco il secondo tempo di Fiorentina-Crystal Palace.
Che cosa è successo nel primo tempo
Partita piacevole al Franchi: la Fiorentina, complice anche lo 0-3 dell'andata, parte bene ma è il Palace a sbloccarla in ripartenza. Sarr segna l'1-0 al 17' staccando di testa indisturbato in area di rigore. La reazione della squadra di Vanoli arriva al 27', quando Mandragora viene steso in area Canvot e l'arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che spiazza Henderson e segna l'1-1. Già due le sostituzioni nel Palace per infortunio (Wharton e Lacroix). Verso la fine del primo tempo problema per Fagioli, che ha chiesto il cambio. Sarà sostituito a inizio secondo tempo.
Finisce il primo tempo al Franchi: 1-1 tra Fiorentina e Crystal Palace.
45+4' - Fallo di Comuzzo che stende Mateta sulla sinistra. Giallo per il giocatore della Fiorentina.
45+1' - Solomon! Bella occasione per la Fiorentina, con il 26enne che calcia al limite dell'area, leggermente defilato sulla sinistra. Henderson respinge e manda in calcio d'angolo.
45' - Problema per Fagioli. Il giocatore della Fiorentina ha chiesto il cambio. Vediamo se riuscirà a restare in campo per questi ultimi minuti del primo tempo.
Concessi cinque minuti di recupero.
44' - Cross da destra di Gudmundsson, che mette in mezzo a cercare Gosens. Bravissimo Canvot ad allontanare di testa.
Con il cambio di Lacroix, è Canvot a spostarsi come centrale di difesa. Sul centrosinistra gioca Riad.
41' - Siamo già al secondo cambio per il Crystal Palace: fuori Lacroix, dentro Riad.
40' - Niente da fare per Lacroix, che torna di nuovo a terra. Gioco ancora interrotto al Franchi. Questa volta sarà inevitabile il cambio.
39' - Scontro tra Yeremi Pino e Pongracic. Giallo per entrambi.
38' - Torna in campo Lacroix nel Crystal Palace.
37' - Si torna a giocare, con Lacroix al momento fuori dal campo. Calcio d'angolo battuto dalla Fiorentina da sinistra. La palla viene allontanta dalla difesa del Palace, poi Solomon prova il cross all'interno dell'area che non trova però compagni.
35' - A terra Lacroix, a seguito di uno scontro con un suo compagno di squadra nel tentativo di recuperare il pallone a Solomon in area di rigore. Staff medico del Crystal Palace in campo. Ricordiamo che al 29' gli ospiti hanno già sostituito Wharton.
32' - Prova a reagire il Crystal Palace: cross da sinistra di Yeremi Pino al centro dell'area di rigore per Lerma, appena entrato. Stacco di testa che non trova la porta. Rimessa dal fondo per De Gea.
Pareggia la Fiorentina
30' - Gudmundsson! Rigore perfetto, calciato rasoterra e alla destra di Henderson, completamente spiazzato. Parità, 1-1!
29' - Cambio nel Palace: non ce la fa Wharton, entro Lerma.
28' - Il rigore ancora non si batte: a terra al limite dell'area c'è Wharton. Problema fisico per lui, staff medico del Palace in campo.
Calcio di rigore per la Fiorentina!
27' - Cross di Harrison da sinistra sul secondo palo per Ranieri, che viene anticipato. Il pallone si alza e, sempre in area di rigore, termina verso la zona di Mandragora che viene steso da Canvot. Non ci sono dubbi per l'arbitro: calcio di rigore per la Fiorentina!
24' - Solomon! Buona occasione per la squadra di Vanoli: Gudmundsson va via centralmente e viene fermato in scivolata al limite dell'area. Il pallone resta buono per Solomon che calcia subito in porta. Ottima parata di Henderson: calcio d'angolo per la Fiorentina.
20' - Prova a reagire la Fiorentina: Fagioli riceve centralmente e alza il pallone in area di rigore per premiare l'inserimento di Gosens. Henderson esce e blocca.
19' - Ancora Palace pericoloso, sempre con Sarr che in ripartenza avanza verso la porta e, leggermente defilato sulla destra, prova il tiro. De Gea respinge.
Palace in vantaggio
17' - Il Crystal Palace passa in vantaggio con Sarr. L'azione parte proprio dal numero 7 che, al limite dell'area, appoggia sulla destra per Munoz. Cross in mezzo per il senegalese che, di testa, batte De Gea e fa 1-0 per il Crystal Palace.
12' - Lancio lungo sulla sinistra per Gosens che sfida Richards e prova a entrare in area di rigore. Il giocatore del Palace alla fine riesce ad anticipare il tedesco e a mandare il pallone in calcio d'angolo.
10' - Prova a farsi vedere anche la Fiorentina: conclusione al limite dell'area di Gudmundsson. Destro respinto dalla difesa del Palace.
8' - Insiste il Crystal Palace con Yeremi Pino che, servito al limite dell'area di rigore sulla sinistra, prova ad accentrarsi e calcia con il destro. Conclusione deviata dalla difesa della Fiorentina, con De Gea che può uscire e bloccare nonostante la pressione di Mateta (che era però in fuorigioco).
5' - Ancora Palace in attacco: Kamada prova ad accentrarsi sulla sinistra. Il giapponese prova a metterla in mezzo, ma colpisce male il pallone che De Gea può bloccare senza problemi.
3' - Munoz! Subito grande occasione per il Crystal Palace. Sarr va via centralmente, Ranieri prova l'intervento in scivolata ma il senegalese riesce a toccarla sulla destra dell'area dove arriva Munoz che calcia subito con il destro. Palla che termina sul fondo.
2' - Possesso palla del Crystal Palace. Pressing della Fiorentina per cercare di recuperare il pallone.
Prima di iniziare, un minuto di silenzio per ricordare Alex Manninger, portiere austriaco morto oggi all'età di 48 anni (qui il liveblog). Vanta 30 presenze con la Fiorentina nella stagione 2001-2002.
Squadre in campo!
Inno della Conference League. Atmosfera fantastica al Franchi.
Squadre negli spogliatoi pronte per entrare in campo: a brevissimo si parte!
Tutto pronto al Franchi, tra poco l'inizio della gara di ritorno dei quarti di finale tra Fiorentina e Crystal Palace.
Le scelte di Glasner
3-4-3 per il Crystal Palace. Difesa composta da Richards, Lacroix e Canvot. A centrocampo Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell. In attacco il tridente è composto da Sarr, Mateta e Yeremi Pino.
- CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremi Pino. All. Glasner
Le scelte di Vanoli
Obiettivo rimonta per la Fiorentina. Vanoli sceglie a destra Comuzzo vista la squalifica di Dodò. Harrison, Gudmundsson e Solomon giocano sulla trequarti alle spalle di Piccoli.
- FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon, Piccoli. All. Vanoli
Non solo Fiorentina-Crystal Palace su Sky
C'è anche il Bologna chiamato alla rimonta in Europa League contro l'Aston Villa. Seguila con il nostro liveblog.
Aston Villa-Bologna LIVEVai al contenuto
Chi passerà il turno tra Fiorentina-Crystal Palace affronterà in semifinale tra una Shakthar/Az Alkmaar. Le due squadre sono in campo ora: IL LIVE
Il tabellone della Conference LeagueVai al contenuto
Vanoli: "Futuro? Spero di restare"
L'allenatore della Fiorentina aveva parlato così alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace: "Dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni". E sul futuro: "Vorrei restare qui ma so come funziona..."
Cher Ndour e Albert Gudmundsson sono i giocatori della Fiorentina con più partecipazioni attive in questa Conference League: entrambi a quota cinque, con tre gol segnati e due assist forniti. In particolare Ndour potrebbe diventare il terzo giocatore italiano della Viola a prendere parte a più di cinque reti in una singola edizione del torneo dopo Rolando Mandragora nel 2024/25 e Cristiano Biraghi nel 2022/23 (sette entrambi).
Come è andata la gara di andata
3-0 in favore del Crystal Palace. Nel video gli highlights della sfida.
Ismaïla Sarr ha segnato sei gol in UEFA Conference League in questa stagione, tanti quanti ne aveva segnati nelle sue prime due campagne nelle maggiori competizioni europee (4 con il Rennes nel 2018-19 e 2 con il Marsiglia nel 2023-24). Con un gol in questa sfida Sarr aggancerebbe Mamadou Niang e Dame N'Doye a quota 13 in seconda posizione tra i migliori marcatori del Senegal nelle maggiori competizioni europee - primo Sadio Mané con 31.
Vanoli: "Ci crediamo, proviamo a fare qualcosa che possa entrare nella storia"
L'allenatore della Fiorentina ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Crystal Palace. Prima di parlare del match, un ricordo su Alex Manninger: "Una tragedia. L'ho saputo nel pomeriggio. Era un ragazzo eccezionale. Siamo vicini alla famiglia". Sulla possibile rimonta: "Ci crede tutta questa gente che ha dimostrato per l'ennesima volta di starci vicino. Ci crediamo tanto anche noi: serve un'impresa. I moduli vanno messi da parte, per fare queste imprese ci vogliono le giuste motivazioni. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma abbiamo dei valori che abbiamo dimostrato anche in campionato. Per fare grandi imprese bisogna credere che si possa fare qualcosa di importante. I giocatori devono pensare di poter fare la loro partita dell'anno. Sarà difficile, ma dobbiamo provare a fare qualcosa che possa rimanere nella storia".
Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Crystal Palace in UEFA Conference League in questa stagione (4, a pari merito con il Drita); tutti questi quattro gol realizzati di testa sono inoltre arrivati da giocatori diversi (Muñoz, Devenny, Lacroix e Sarr).
Il Crystal Palace ha registrato sette grandi occasioni e 3.2 xG nella gara d'andata contro la Fiorentina: entrambi i valori sono i più alti che la Fiorentina abbia mai affrontato considerando le sue 51 partite in UEFA Conference League.
La Fiorentina ha perso cinque delle 11 partite in questa UEFA Conference League (6 vittorie), il numero più alto di sconfitte per la Viola in una singola campagna nelle maggiori competizioni europee.
Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sette partite di UEFA Conference League (4 vittorie, 3 pareggi) dalla sconfitta per 1-2 contro lo Strasburgo a novembre.
La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra italiana a ribaltare uno scarto di 3 o più gol subito in un match di andata in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dalla Roma contro il Barcelona nei quarti di finale della Champions League 2017/18: sconfitta esterna 1-4 all'andata e vittoria casalinga 3-0 al ritorno. In particolare, una formazione italiana non ci è mai riuscita contro un'avversaria inglese.
La Fiorentina è stata eliminata in tutte le precedenti cinque occasioni in cui ha perso una gara d'andata con 3 o più gol di scarto nelle maggiori competizioni europee; l'unica squadra nella storia della UEFA Conference League a qualificarsi dopo una tale sconfitta è stata l'Olympiakos contro il Maccabi Tel Aviv negli ottavi di finale della stagione 2023-24 (sconfitta per 1-4 e vittoria per 6-1).
Il 3-0 del Crystal Palace contro la Fiorentina nella gara d'andata è stata la loro vittoria più ampia a pari merito nelle maggiori competizioni europee (3-0 anche contro lo Shelbourne nel dicembre 2025); dall'altra parte è stata anche la sconfitta più pesante a pari merito della Fiorentina in UEFA Conference League (0-3 anche contro l'Istanbul Basaksehir nel settembre 2022).
La Fiorentina ha perso ciascuno degli ultimi tre incontri con avversarie inglesi nelle maggiori competizioni europee, una sconfitta in più di quelle subite negli 11 precedenti (6 vittorie, 3 pareggi).
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace
L'incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi e Marina Presello, Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini.
Dentro il Franchi di Firenze
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon, Piccoli. All. Vanoli
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremi Pino. All. Glasner
Obiettivo rimonta per la Fiorentina. La squadra di Vanoli affronta il Crystal Palace nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League.