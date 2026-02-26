Missione ottavi raggiunta dalla squadra di Vanoli, ma che fatica al Franchi dopo aver sprecato il 3-0 conquistato in Polonia. Al prossimo turno i viola affronteranno una tra Salisburgo e Rakow. A diventare protagonista tra i polacchi è Mazurek, che riapre il discorso qualificazione con due gol prima dell'intervallo e si ripete col 3-0 a inizio ripresa. Ai supplementari la raddrizzano il gol di Fagioli e l'autorete di Romanczuk prima di Imaz, che al 118' sorprende De Gea

