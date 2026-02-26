Offerte Sky
Conference LeagueSpareggi - giovedì 26 febbraio 2026Spareggi - gio 26 feb
Fine
Fiorentina
Fagioli N. 107'Romanczuk T. 114' (Aut.)
2 - 4Dtr: 0-3Tot: 5-4
Jagiellonia
Mazurek B. 23', 45' + 3', 49'Imaz J. 118'
Fiorentina passa il turno ai supplementari
Fiorentina
Fagioli N. 107'Romanczuk T. 114' (Aut.)
2 - 4 Jagiellonia
Mazurek B. 23', 45' + 3', 49'Imaz J. 118'
Fiorentina-Jagiellonia: video, gol e highlights

Missione ottavi raggiunta dalla squadra di Vanoli, ma che fatica al Franchi dopo aver sprecato il 3-0 conquistato in Polonia. Al prossimo turno i viola affronteranno una tra Salisburgo e Rakow. A diventare protagonista tra i polacchi è Mazurek, che riapre il discorso qualificazione con due gol prima dell'intervallo e si ripete col 3-0 a inizio ripresa. Ai supplementari la raddrizzano il gol di Fagioli e l'autorete di Romanczuk prima di Imaz, che al 118' sorprende De Gea

