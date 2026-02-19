Tabellone Conference League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi
La Fiorentina inizia la sua fase a eliminazione diretta nel playoff in terra polacca contro il Jagiellonia alle 21. Intanto, sono arrivati i primi quattro risultati delle partite delle 18.45: vittorie per Noah e Lech Poznan. Pari per il Palace. Dopo gli spareggi si potrà definire il tabellone completo con il sorteggio del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere
JAGIELLONIA-FIORENTINA LIVE - TABELLONI: CHAMPIONS - EUROPA LEAGUE
- Dopo la "fase campionato" della Conference League, il sorteggio di Nyon ha abbinato i club classificati dal 9° al 16° posto del girone unico (le teste di serie) con quelli classificati dal 17° al 24° posto (le non teste di serie
- Nei playoff le squadre che erano teste di serie (quindi anche la Fiorentina) giocano il ritorno in casa
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- JAGIELLONIA-FIORENTINA (ore 21)
- Ritorno: FIORENTINA-JAGIELLONIA, giovedì 26 febbraio, ore 18.45
- NOAH-AZ ALKMAAR 1-0
53' Hambardzumyan
- Ritorno: AZ ALKMAAR-NOAH, giovedì 26 febbraio, ore 21
- ZRINJSKI-CRYSTAL PALACE 1-1
43' Sarr (P), 55' Abramovic (Z)
- Ritorno: CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI, giovedì 26 febbraio, ore 21
- KuPS-LECH POZNAN 0-2
9' Kozubal, 41' Ismaheel
- Ritorno: LECH POZNAN-KuPS, giovedì 26 febbraio, ore 21
- SIGMA OLOMUC-LOSANNA 1-1
22' Butler-Oyedeji (L), 58' Sturm (S)
- Ritorno: LOSANNA-SIGMA OLOMUC, giovedì 26 febbraio, ore 21
- SHKENDIJA-SAMSUNSPOR (ore 21)
- Ritorno: SAMSUNSPOR-SHKENDIJA, giovedì 26 febbraio, ore 18.45
- DRITA-CELJE (ore 21)
- Ritorno: CELJE-DRITA, giovedì 26 febbraio, ore 18.45
- OMONIA-RIJEKA (ore 21)
- Ritorno: RIJEKA-OMONIA, giovedì 26 febbraio, ore 18.45
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^.
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso":
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- E più precisamente con un nuovo sorteggio, quello in programma venerdì 27 febbraio post spareggi e che abbinerà le vincenti dei playoff con una delle coppie di squadre agli ottavi (che vedremo a breve)
- Solo in quel momento avremo una definizione totale del tabellone. Ad ogni modo, già adesso le squadre ai playoff sanno quale "coppia" di qualificate agli ottavi potranno sfidare in caso di passaggio del turno
- Strasburgo vs una tra: Jagellonia-Fiorentina o Omonia-Rijeka
- Rakow vs una tra: Jagellonia-Fiorentina o Omonia-Rijeka
- Aek Atene vs una tra: Drita-Celje o Noah-AZ
- Sparta Praga vs una tra: Drita-Celje o Noah-AZ
- Rayo Vallecano vs una tra: KuPS-Lech o Shkendija-Samsunspor
- Shakhtar Donetsk vs una tra: KuPS-Lech o Shkendija-Samsunspor
- Mainz vs una tra: Sigma-Losanna o Crystal Palace-Zrinjski
- Aek Larnaca vs una tra: Sigma-Losanna o Crystal Palace-Zrinjski
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)