La Fiorentina inizia la sua fase a eliminazione diretta nel playoff in terra polacca contro il Jagiellonia alle 21. Intanto, sono arrivati i primi quattro risultati delle partite delle 18.45: vittorie per Noah e Lech Poznan. Pari per il Palace. Dopo gli spareggi si potrà definire il tabellone completo con il sorteggio del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere

