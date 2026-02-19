 Tabellone Conference League 2026, Fiorentina: calendario partite e avversarie | Sky Sport
Tabellone Conference League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi

La Fiorentina inizia la sua fase a eliminazione diretta nel playoff in terra polacca contro il Jagiellonia alle 21. Intanto, sono arrivati i primi quattro risultati delle partite delle 18.45: vittorie per Noah e Lech Poznan. Pari per il Palace. Dopo gli spareggi si potrà definire il tabellone completo con il sorteggio del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere

JAGIELLONIA-FIORENTINA LIVE - TABELLONI: CHAMPIONS - EUROPA LEAGUE

