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Conference LeagueGiornata 1 - giovedì 15 ottobre 2026Giornata 1 - gio 15 ott
Fine
Atalanta
Elmas E. 1'Raspadori G. 18' (Rig.)Scamacca G. 44'
3 - 1
Pafos
Biel 88'
Atalanta
Elmas E. 1'Raspadori G. 18' (Rig.)Scamacca G. 44'
3 - 1 Pafos
Biel 88'
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Atalanta-Pafos 3-1: video, gol e highlights

Esordio sul velluto per l'Atalanta nella fase-campionato di Conference. Pafos battuto 3-1 grazie a un primo tempo perfetto. Elmas apre le danze già dopo 46 secondi sfruttando un velo di Scamacca, Raspadori bissa dal dischetto e Scamacca sigla il tris su assist di De Ketelaere. I ciprioti accorciano nel finale con un destro di Biel. Esordio per il classe 2007 Idele, infortunio alla coscia destra invece per Raspadori in occasione del rigore segnato

LE PAGELLE - INFORTUNIO DI RASPADORI