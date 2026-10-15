Conference LeagueGiornata 1 - giovedì 15 ottobre 2026Giornata 1 - gio 15 ott
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Atalanta-Pafos 3-1: video, gol e highlights
Esordio sul velluto per l'Atalanta nella fase-campionato di Conference. Pafos battuto 3-1 grazie a un primo tempo perfetto. Elmas apre le danze già dopo 46 secondi sfruttando un velo di Scamacca, Raspadori bissa dal dischetto e Scamacca sigla il tris su assist di De Ketelaere. I ciprioti accorciano nel finale con un destro di Biel. Esordio per il classe 2007 Idele, infortunio alla coscia destra invece per Raspadori in occasione del rigore segnato