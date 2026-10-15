Raspadori si ferma: problema muscolare

Atalanta-Pafos, infortunio Raspadori: problema muscolare, costretto a uscire. Le newsConference League
Dura meno di venti minuti la partita dell'attaccante nerazzurro, costretto a uscire subito dopo aver segnato il 2-0 contro il Pafos su rigore. Per Raspadori un problema muscolare al flessore della coscia destra, nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'infortunio
Prima il gol, su rigore al 18', poi l'infortunio. Jack Raspadori, subito dopo aver siglato dal dischetto il 2-0 dell'Atalanta contro il Pafos, è stato costretto a uscire, sostituito da De Ketelaere. Problema muscolare al flessore della coscia destra per l'attaccante che si è subito reso conto di non poter proseguire a giocare. Nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'infortunio.