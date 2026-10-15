Raspadori si ferma: problema muscolare

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Atalanta-Pafos, infortunio Raspadori: problema muscolare, costretto a uscire. Le news

Conference League

Dura meno di venti minuti la partita dell'attaccante nerazzurro, costretto a uscire subito dopo aver segnato il 2-0 contro il Pafos su rigore. Per Raspadori un problema muscolare al flessore della coscia destra, nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'infortunio

ATALANTA-PAFOS LIVE

Prima il gol, su rigore al 18', poi l'infortunio. Jack Raspadori, subito dopo aver siglato dal dischetto il 2-0 dell'Atalanta contro il Pafos, è stato costretto a uscire, sostituito da De Ketelaere. Problema muscolare al flessore della coscia destra per l'attaccante che si è subito reso conto di non poter proseguire a giocare.  Nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'infortunio.

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