L’attaccante del Napoli non è partito con il resto della nazionale per Bouaké, in Costa d'Avorio, dove domani alle 18 è in programma la semifinale contro il Sudafrica. E' rimasto con un membro dello staff medico della Nigeria nella capitale Abidjan a causa di un fastidio addominale: se le sue condizioni lo permetteranno, Osimhen partirà domani mattina, in modo da poter raggiungere la squadra ed essere in campo per la semifinale

