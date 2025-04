'Il futuro è donna', le parole di Boattin e Linari

Nuovo video della webserie prodotta dalla FIGC, che ripercorre i casi di cronaca più noti degli ultimi anni. I difensori di Juventus e Roma, Lisa Boattin ed Elena Linari: “L’unione fa la forza, insieme possiamo essere decisive”

"L'unione fa la forza, tutte insieme possiamo essere decisive", sono le parole dei difensori di Juventus e Roma, Lisa Boattin ed Elena Linari, facendosi portavoce di un intero movimento per dire basta alla violenza fisica e verbale nei confronti delle donne. Lo fanno nella seconda puntata di "Il Futuro è Donna", la webserie della FIGC che affronta diverse tematiche legate all'empowerment femminile per abbattere i pregiudizi e contribuire a una crescita di consapevolezza dell'intera società ."È diventato troppo facile poter commentare, giudicare o insultare come se non fosse niente. Non ci rendiamo conto di quanto possano pesare le parole", dichiara con disappunto Lisa Boattin, che negli ultimi due anni è stata vittima di 'hate speech' sui social che l'hanno ferita e influenzata notevolmente.

Linari: "Molti si permettono di insultare online per sentirsi più forti" "Molti si permettono di insultare online per sentirsi più forti- aggiunge invece Linari - questi comportamenti sono troppo frequenti al giorno d'oggi e purtroppo sembrano quasi la normalità". La centrale giallorossa non ha paura di esporsi, e dice la sua anche sul caso che ha coinvolto la calciatrice spagnola Jennifer Hermoso, baciata dall’allora presidente della federazione spagnola durante la premiazione per la vittoria del Mondiale del 2023: “Trovo folle che una persona sia riuscita a distruggere un momento così bello. Mi sono sentita in colpa e le ho chiesto scusa perché nell’immediato non avevo percepito la gravità della situazione”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie