Masina: "Come evitare un altro Marocco-Senegal"

I minuti vissuti in campo in prima persona, poi la decisione arrivata dopo due mesi di assegnare la Coppa d'Africa a tavolino: “Una tempistica che proprio non mi piace, ma quanto accaduto è stato surreale”. Parla il marocchino Adam Masina
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