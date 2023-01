José Mourinho è soddisfatto per la vittoria della sua Roma che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "La Roma dà sempre il massimo e per questo ho affetto verso i miei ragazzi, ho imparato da bambino che quando si da il massimo non si è obbligati a dare di più, poi si può vincere o perdere - spiega - Mi sono dispiaciuti i fischi a Zaniolo. Chiedo alla gente di non fischiare i giocatori perché danno tutto quello che hanno".



Sulle condizioni di Pellegrini, uscito nell'intervallo per far posto a Dybala: "Ha avuto qualche problemino fisico. Ho messo dentro Dybala ma volevo risparmiarlo e sono i giocatori bravi che fanno gli allenatori bravi, poi c'è il gioco di squadra e il lavoro di squadra, ma Paulo è un'altra cosa, ha un profumo diverso". Sul problema tifosi degli ultimi giorni: "Non voglio dire nulla, io alleno e per qualcuno alleno anche male". Infine sulle parole di Thiago Pinto che ha detto che la Roma ha tutto per raggiungere il quarto posto: "Il direttore è il direttore. Non mi sembra che l'allenatore debba commentare le sue dichiarazioni"