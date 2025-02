Il giudizio dell'AIA sul gol di Arnautovic

Portiere comunque fuori causa, attaccante (De Vrij) lontano dal portiere, pallone lontano dall'attaccante. Sono questi i tre parametri che secondo l'Aia rendono corretta la decisione di convalidare il gol del vantaggio dell'Inter segnato da Arnautovic contro la Lazio con un gran tiro dalla distanza. A poche ore dall'accaduto filtra infatti la posizione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali che hanno approvato la decisione presa in campo dall'arbitro Fabbri e quella del Var Chiffi di non intervenire dalla sala di Lissone per far rivedere all'arbitro stesso l'accaduto. Nelle immagini si vede che al momento del tiro di Arnautovic c'è De Vrij in fuorigioco in una posizione che ostruisce la cosiddetta "linea di visione" di Mandas, tant'è che il portiere della Lazio è costretto a inclinarsi leggermente sulla propria destra (dalla parte opposta rispetto a dove finirà la conclusione dell'attaccante) per veder partire il tiro. Il portiere biancoceleste poi resterà fermo mentre il pallone si insacca all'incrocio dei pali. Senza il disturbo di De Vrij avrebbe potuto tentare la parata? E' un primo aspetto che secondo l'interpretazione attuale (diventata negli anni sempre meno "interventista") va tenuta in cosiderazione.

La regola e l'episodio

Leggiamo il passaggio in questione della regola (la numero 11 del regolamento del gioco del calcio): "Un calciatore in posizione di fuorigioco deve essere punito se interferisce con un avversario: impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione...o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone". Secondo l'Aia dunque Mandas non sarebbe stato comunque in grado di giocare (parare) il pallone e quindi De Vrji non può avergli impedito nulla. Poi ci sono i parametri che in queste fattispecie così come in varie altre del regolamento vengono forniti per interpretare in maniera uniforme le situazioni simili. Si tratta della posizione del calciatore in questione e della traiettoria del pallone. Secondo l'Aia - che recepisce naturalmente le indicazioni internazionali - De Vrji è sufficientemente lontano da Mandas (di solito l' "allarme" scatta quando il giocatore è all'interno dell'area di porta) e il pallone nella sua traiettoria passa a sua volta molto lontano da De Vrji stesso: abbastanza per ritenere la posizione non punibile, e che la decisione presa in campo non configurasse un "chiaro errore" e quindi la necessità di un intervento del Var.