Scamacca: "Gara straordinaria, vogliamo la Coppa"

Un super gol annullato, un rosso procurato (su Milenkovic) e una rete straordinaria, quella del 2-1, che ha indirizzato, inevitabilmente, la gara sui binari bergamaschi. Gianluca Scamacca è l'MVP della semifinale di ritorno di Coppa Italia in cui l'Atalanta ha battuto la Fiorentina 4-1 staccando il pass per la finale con la Juve: "Partita strepitosa da parte nostra, in altre ci è mancato il guzzo finale, mentre stasera siamo stati molto bravi spingendo fino alla fine e l'abbiamo portata a casa". Un gol bellissimo: "Sono contento di aver aiutato la squadra, sono gli altri a mettermi nelle migliori condizioni per trovare il gol, giocare in questa Atalanta è bellissimo".