Vietato chiamarlo Napoli 'B' . Una formazione rivoluzionata dal turnover, con 10 cambi su 11 rispetto allo 0-0 con la Juventus, stravince 5-0 al 'Maradona' contro il Palermo e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia . Tutto facile per gli azzurri, stravolti nell'undici iniziale ma esaltanti per gol e numeri dove a mettersi in mostra sono proprio le alternative dalla panchina di Antonio Conte . Una partita e una prestazione analizzata dall'allenatore: "L’approccio al match è stato importante. Volevamo passare il turno: ci eravamo detti di fare una gara seria . Mi è piaciuta l’attenzione, la determinazione e la cattiveria. Ci sarà sempre da lavorare e da smussare alcuni difetti. Dobbiamo cercare di essere migliori".

"I nuovi si sono integrati benissimo"

L'analisi di Conte si è soffermata anche sulla sua squadra: "Di questo gruppo apprezzo quello base, i giocatori che sono rimasti e che sono ragazzi perbene. E chi è arrivato si è integrato benissimo come McTominay, Gilmour, Spinazzola e tutti gli altri. Lavoriamo bene. Quando arrivai all’Inter avevamo lavorato tanto per costruire tutto, anche a Napoli stiamo ricostruendo su una vecchia base. Abbiamo inserito giocatori che hanno portato energia nuova". E sul vantaggio di giocare una sola volta alla settimana: "Per un allenatore come me è importante considerando che è il primo anno. Mi permette di andare a fondo e provare certe soluzioni da inserire nella testa dei calciatori".