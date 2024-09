Al 'Maradona' si chiude il programma dei sedicesimi di finale: chi passa affronta la Lazio. Turnover quasi totale per Conte, che mantiene solo Lobotka rispetto alla sfida contro la Juventus. Davanti c'è Simeone rifornito da Neres, Raspadori e Ngonge. A centrocampo spazio per Gilmour, dietro gioca la coppia Marin-Juan Jesus. Dionisi punta sul tridente con Le Douaron e Lund insieme a Brunori, in porta l'ex Sirigu