Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la sfida a San Siro tra Milan e Sassuolo, in programma martedì alle 21. Previsto ampio turnover da parte di entrambi gli allenatori, con Fonseca che cambia 8 titolari rispetto alla vittoria contro l'Empoli: Abraham in attacco e Loftus-Cheek sulla linea della trequarti, mentre Grosso si affida a Mulattieri. Theo (contusione al piede) e Maignan (piccolo intervento chirurgico dentale) non convocati. Ecco le probabili formazioni

