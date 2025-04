L'allenatore dell'Inter analizza il pari nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia: "I ragazzi sono stati bravissimi, avevo 14 giocatori di movimento e ho chiesto un po' di sacrificio. Speriamo al ritorno di avere più scelte". Su Correa e Thuram: "Hanno fatto bene così come avevano fatto bene a Verona". Su Lautaro: "Speriamo di riaverlo a Parma" MILAN-INTER 1-1 - IL TABELLONE - PAGELLE

È sereno Simone Inzaghi al termine del derby di Coppa Italia finito 1-1 nella gara d'andata con il Milan: "È stato un derby vero, potevamo andare in vantaggio con De Vrij e Frattesi, poi loro hanno segnato e il secondo tempo lo abbiamo giocato bene contro una squadra contro cui non è facile giocare perché ha un gran motore - ha detto -. I miei hanno fatto bene, avevamo solo 14 giocatori di movimento, ho chiesto un sacrificio a tutti e i ragazzi sono stati bravissimi". Ed ancora: "Nel gol loro c'è stato un rimpallo anche se potevamo fare meglio. Non ci siamo disuniti, abbiamo aggiustato qualcosa e abbiamo fatto un gran secondo tempo con le occasioni di Zalewski e Mkhitaryan. Il risultato è positivo, al ritorno però dovremo vincere".

"Speriamo nel ritorno di avere più scelte" Quanto alle scelte e alle assenze: "Non abbiamo fatto calcoli, ci sarà il ritorno tra 20 giorni sperando di avere più scelte ma abbiamo fatto benissimo, Dimarco e Arnautovic hanno avuto degli affaticamenti ed era inutile rischiarli - spiega ancora - Siamo arrivati a questo mese con tantissimo orgoglio, giocando sempre con impegno. Il mio sogno da allenatore è avere a disposizione tutti, aspettiamo chi deve rientrare e guardiamo con fiducia quello che sarà. Hanno una disponibilità e un attaccamento che mi rende orgoglioso di essere il loro allenatore". Su Correa e Thuram: "Hanno fatto bene, avevano giocato insieme a Verona facendo grandissime cose. E' una coppia che mi piace, sono complementari. Correa si è sacrificato tanti, sapevano di dover gestire le forze perché non avevamo cambi in attacco".