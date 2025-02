Simone Inzaghi perde un’altra pedina in un momento importantissimo della stagione. L’allenatore dell’Inter è stato costretto a sostituire al 24’ Matteo Darmian a causa di un problema muscolare: un risentimento muscolare ai flessori. Tra pochi giorni (sabato 1 marzo) l’attuale capolista del campionato sarà ospite al Maradona in un’importantissima sfida scudetto contro il Napoli di Antonio Conte

Dopo Sommer, Thuram, Carlos Augusto e Zalewski, tutti per problemi di entità variabile, Simone Inzaghi perde anche Matteo Darmian. L’esterno destro nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 24’ della partita di Coppa Italia contro la Lazio a causa di un problema muscolare. Un’assenza importante che ha portato comunque l’allenatore dell’Inter a perdere un'altra pedina delle proprie rotazioni e a chiedere un impegno supplementare a Denzel Dumfries, a poche ore dalla sfida scudetto contro il Napoli (che si giocherà sabato 1 marzo allo stadio Maradona). Le prime notizie per Darmian parlano di un "risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Nelle prossime ore comunque sarà valutata nel dettaglio l'esatta entità dell'infortunio e il percorso per il recupero.