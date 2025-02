È un Simone Inzaghi molto soddisfatto al termine del match vinto con la Lazio per 2-0 che proietta l'Inter in semifinale di Coppa Italia dove affronterà nel derby il Milan. Un'Inter che ha dimostrato di voler arrivare in fondo in tutte le competizioni: "Penso che abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore come la Lazio che ha giocatori di grande qualità - dice - Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti, siamo stati bravi a sbloccarla e poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio". Nonostante i tanti cambi in formazione l'Inter non ha risentito del turnover: "Sono stati bravi questi ragazzi che danno tutto per questa maglia, la sentono addosso e io sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Ho avuto tante risposte importanti, c’erano giocatori non al meglio che hanno giocato senza batter ciglio, come Frattesi e Taremi, che volevano aiutare la squadra. Hanno giocato dopo aver preso gli antidolorifici ma non si sono tirati indietro".