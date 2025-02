Si chiude il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida dell'Allianz tra Juve ed Empoli. Motta per la prima volta schiera Vlahovic e Kolo Muani titolari insieme. A completare l'attacco ci sono anche Nico Gonzalez e McKennie trequartista. Ampio turnover nei toscani. Largo ai giovani con Konatè in attacco, Bacci a centrocampo e Tosto in difesa. Chi passa trova il Bologna in semifinale. Calcio d'inizio alle 21