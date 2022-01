La capolista Inter non vuole accontentarsi e ha come obiettivo anche la Coppa Italia. La squadra di Inzaghi arriva dal pari con l'Atalanta. L'Empoli, invece, sogna il colpaccio. Subito tegola per Inzaghi: Correa fuori dopo 4' per un problema muscolare, entra Sanchez. Il post partita all'interno di 'Calciomercato - L'originale' in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, subito dopo il fischio finale del match