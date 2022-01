Con un piede alla Sampdoria, a Sensi è bastato il destro per spedire l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia e scacciare la paura di un'eliminazione che a tratti è stata più che un semplice incubo. Merito di un grande Empoli, che senza paura non si è fatto sottomettere, andando a impostare la propria filosofia di gioco a San Siro e ribaltando l'iniziale vantaggio di Alexis Sanchez. I nerazzurri di Inzaghi hanno strappato un pareggio con Ranocchia nei minuti di recupero, lasciando che i tempi supplementari concedessero il tempo necessario per provare ribaltare - un'altra volta - il risultato. E a farlo è stato l'uomo meno atteso da tutti i tifosi nerazzurri. Stefano Sensi. La sua storia con l'Inter è stata tormentata dagli infortuni, che non gli hanno mai permesso di esprimersi con continuità, per far vedere tutta la sua classe e tutto il suo talento. Ha potuto farlo solo a tratti. Come questa sera. Stop, coordinazione perfetta e gran tiro di destro finito alle spalle di Furlan. Un lampo inaspettato. 3-2, Inter ai quarti. Ultimo regalo di Stefano, prima di partire per Genova. Lo aspetta la Samp. Guarda caso, l'ultima squadra a cui Sensi aveva segnato in Serie A: era il 28 settembre 2019. Doveva essere l'inizio di una grande ascesa in maglia nerazzurra. Sarebbe invece stata l'alba di una serie di infortuni che gli hanno giocato brutti scherzi. Ora però Sensi se li vuole lasciare alle spalle. La maglia blucerchiata potrà dargli una grande chance per rimettersi in forma e tornare all'Inter in estate con un passo in più. Molto probabilmente quella di stasera sarà stata l'ultima partita di quest'anno in nerazzurro. Non esisteva modo migliore per dirsi 'Arrivederci'.