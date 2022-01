Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Entrambe le squadre fanno i conti con i giocatori indisponibili e quegli infortunati: nella Juventus, Allegri lancia De Winter e Kaio Jorge. La Samp schiera il nuovo acquisto Magnani in difesa. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre, che all'Allianz Stadium si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Condividi

La Juventus entra in scena in Coppa Italia. Negli ottavi di finale la squadra di Allegri affronterà la Sampdoria, all'Allianz Stadium. "La Coppa è un nostro obiettivo e conta tantissimo", ha detto Allegri alla vigilia. La Sampdoria invece giocherà la prima partita del post-D'Aversa: con Giampaolo l'accordo per il suo ritorno è già stato trovato, ma l'ex Milan e Torino non sarà ancora in panchina. Al suo posto, la coppia Tufano-Palombo. Calcio d'inizio alle ore 21.

Juve, emergenza in difesa: c'è De Winter. Davanti Kaio Jorge dal 1' leggi anche Allegri: "La Coppa non interessa a nessuno, poi.." "De Ligt squalificato, Bonucci out e Chiellini a mezzo servizio", così Allegri ha annunciato l'emergenza difesa in casa Juventus. Accanto a Rugani ci sarà il giovane Koni De Winter, il giovane belga classe 2002. Nella linea dei centrocampisti, presenti Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi. Davanti, Kaio Jorge avrà una grande occasione per brillare: ci sarà lui in attacco insieme a Morata.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kaio Jorge, Morata.

Torregrossa con Gabbiadini: la probabile della Samp leggi anche Giampaolo torna alla Samp: trovato l'accordo Dopo l'esonero di D'Aversa, la Sampdoria si presenterà a Torino ancora priva del suo nuovo allenatore, Marco Giampaolo. A dirigere i blucerchiati dalla panchina ci saranno Tufano (l'allenatore della Primavera che ha diretto gli allenamenti di rifinitura della squadra) e Palombo (ex capitano della Samp, ora collaboratore tecnico del club). Sono tante le assenze in casa blucerchiata: gli indisponibili sono Colley, Chabot, Audero, Damsgaard, Ekdal, Verre, Yoshida e Quagliarella. Ferrari è stato convocato ma non è al top: andrà in panchina. In difesa allora si vedrà dal primo minuto il nuovo acquisto Magnani. In attacco, spazio a Torregrossa che farà coppia con Gabbiadini per il 4-4-2 blucerchiato.