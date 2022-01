Giampaolo verso il ritorno a Genova: cosa manca

Con Giampaolo si parla di un contratto di 6 mesi più un'opzione per altri due anni legati alla salvezza, ma per ora le parti non hanno ancora chiuso l'accordo: le difficoltà riguardano soprattutto il biennale in caso di permanenza in Serie A. Questa mattina sono previsti nuovi colloqui, in caso di esito positivo il debutto potrebbe avvenire nella sfida contro lo Spezia del 23 gennaio.