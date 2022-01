Probabili formazioni di Lazio-Udinese

Per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 17:30, entrambe le squadre cambieranno molto. Sarri si affida a Reina tra i pali e Felipe Anderson nel tridente offensivo, mentre Cioffi terrà a riposo Deulofeou e Beto con Success e Pussetto indirizzati a partire dal primo minuto Condividi

Esordio stagionale in Coppa Italia per la Lazio di Maurizio Sarri, che mercoledì alle 17:30 allo Stadio Olimpico si troverà di fronte l'Udinese di Cioffi. Per i friulani si tratta della seconda partita della fase a eliminazione diretta, dopo che nei sedicesimi di finale hanno eliminato con un netto 4-0 il Crotone grazie alla doppietta di Pussetto e alle reti di De Maio e Success. Chi vincerà affronterà il 9 febbraio il Milan di Stefano Pioli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale battendo il Genoa.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Rigori, Lazio e Inter prime in A. E in Europa? Qualche cambio per Maurizio Sarri rispetto all'ultima partita di campionato vinta contro la Salernitana. In porta l'allenatore biancoceleste dovrebbe dare nuovamente spazio a Reina, con la linea a 4 difensiva che sarà composta da Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Hysaj. A centrocampo dovrebbe essere riproposto il terzetto formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, mentre in attacco non ci sarà Pedro - infortunato - con Felipe Anderson al suo posto accanto a Immobile e Zaccagni. Lazio (4-3-3) probabile formazione: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.