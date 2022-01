Dopo la qualificazione di Atalanta, Fiorentina e Milan ai quarti di finale, in questa settimana si chiude il quadro degli ottavi di Coppa Italia. Martedì 18 gennaio in campo la Juventus, che affronta la Sampdoria, mentre mercoledì 19 tocca all'Inter contro l'Empoli. Chiude il programma la Roma contro il Lecce giovedì 20: il calendario completo con date e orari di questo turno a eliminazione diretta

La Coppa Italia entra nel vivo e, dopo le prime tre sfide già disputate, in questa settimana si concluderà il programma degli ottavi di finale. Già qualificate ai quarti l'Atalanta, che ha superato 2-0 il Venezia, la Fiorentina e il Milan, che hanno battuto ai tempi supplementari rispettivamente il Napoli in trasferta (2-5) e il Genoa in casa (3-1). Ora toccherà alle altre sfide: in campo quest'oggi, martedì 18 gennaio, Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria, mentre domani, mercoledì 19, toccherà a Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli. A chiudere il quadro la gara di giovedì 20 tra la Roma di Mourinho e il Lecce, unica squadra di Serie B ancora in corsa nel torneo.