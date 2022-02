Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni dei quarti

Gasperini conferma il consueto 3-4-1-2: a centrocampo torna De Roon, in attacco confermato Muriel con Malinovskyi. Italiano sceglie Piatek che in carriera ha segnato 10 gol in 8 presenze nel torneo. Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, calcio d'inizio ore 18

La Coppa Italia come occasione di riscatto. Atalanta e Fiorentina vogliono dimenticare gli ultimi risultati negativi in campionato inseguendo l'accesso alla semifinale del torneo. Una qualificazione tra le migliori quattro che alla viola manca dalla stagione 2018-2019, mentre i nerazzurri sono riusciti a raggiungere almeno le semifinali di Coppa Italia in tre delle ultime quattro edizioni. Chi vincerà al Gewiss Stadium, calcio d'inizio ore 18.00, affronterà una tra Juventus e Sassuolo.

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Zapata: stagione finita: i possibili sostituti Gasperini deve fare a meno di Zapata: il colombiano ha già concluso la sua stagione a causa di un infortunio all'adduttore. Le chiavi dell'attacco saranno nelle mani di Muriel con Malinovskyi al suo fianco e Pessina alle spalle. In porta c'è Musso, squalificato in campionato, mentre a centrocampo si rivede De Roon che non ha disputato gli ultimi due match. Demiral completerà il reparto difensivo con Djimsiti e Palomino.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini

La probabile formazione della Fiorentina leggi anche Italiano: "Piatek non ancora al top. Cabral..." Italiano prepara una rivoluzione rispetto all'undici che ha perso 3-0 contro la Lazio. Le principali novità saranno in attacco dove cambia completamente il tridente. Al centro spazio a Piatek che nella competizione ha segnato 10 gol in 8 presenze. Il polacco avrà Ikoné e Nico Gonzalez ai fianchi. In difesa tornano Odriozola, squalificato nell'ultimo turno di campionato, e Martinez Quarta che non gioca un match dal 10 gennaio. A centrocampo ci sarà Torreira che salterà per squalifica la prossima sfida di Serie A, contro lo Spezia.