Zapata: stagione finita: i possibili sostituti

Può considerarsi virtualmente finita la stagione di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, infatti, con o senza operazione, dovrà restare fermo fino al termine del campionato. Il numero 91 nerazzurro, che è uscito anzitempo nel match contro il Cagliari, nella giornata di mercoledì è stato visitato dal professor Orava a Turku, in Finlandia, e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. Zapata preferirebbe non operarsi ma serviranno dalle 8 alle 10 settimane per far sì che smaltisca il suo problema fisico, più altre due per la riatletizzazione. Ciò implica che al massimo potrebbe tornare per le ultime due partite di campionato contro Milan ed Empoli.