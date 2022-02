Milan-Lazio, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia

Alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in palio c'è un posto in semifinale: Pioli, senza Ibrahimovic, si affida a Messias, Diaz e Leao alle spalle dell'uomo derby Giroud. Nella Lazio Sarri ha un paio di dubbi a centrocampo. Verso il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni in attacco

Milan e Lazio si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Stefano Pioli e quella di Maurizio Sarri saranno avversarie mercoledì 9 febbraio alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza, nella gara valida per i quarti di finale della competizione. Sarà il 21esimo confronto in Coppa Italia tra Milan e Lazio: bilancio in equilibrio con otto successi per parte e quattro pareggi. Curiosità: negli ultimi quattro incroci tra Milan e Lazio in Coppa Italia è stato segnato un solo gol, proprio nella gara più recente, realizzato da Correa a San Siro nell'aprile 2019. I rossoneri hanno ha perso soltanto due delle ultime 17 partite casalinghe di Coppa Italia (12V, 3N), entrambe contro la Lazio (0-1 nel 2015 e 0-1 nel 2019). In campionato le due squadre si sono già sfidate a Milano: finì 2-0 per i rossoneri il 12 settembre 2020.

La probabile formazione del Milan leggi anche Pioli: "Ibra ancora out, sembra leone in gabbia" Nel Milan non ci sarà Zlatan Ibrahimovic mentre tornano a disposizione per la panchina Tomori e Rebic. In difesa conferma per il quartetto che ha giocato il derby contro l'Inter: davanti a Maignan fiducia a Kalulu accanto a Romagnoli. Nel 4-2-3-1, con Kessié destinato a tornare accanto a Tonali, possibile spazio dal 1' per Messias (out Saelemaekers) e Diaz. Leao completerà il trio di fantasisti alle spalle di Giroud, uomo derby sabato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Questa Coppa è competizione antisportiva" "Abbiamo voglia e fame per affrontare una squadra che si sta giocando lo Scudetto" ha detto alla vigilia Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio dovrà ancora fare a meno di Acerbi in difesa. Nel 4-3-3, con Hysaj e Marusic favoriti per le corsie difensive, i dubbi sono soprattutto a centrocampo: Leiva sembra in pole su Cataldi, Luis Alberto - affaticato - è insidiato da Basic. In attacco tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Pedro invece è destinato a partire dalla panchina.