Coppa Italia, il programma dei quarti di finale

Torna la Coppa Italia, tre giorni infrasettimanali dedicati ai quarti di finale. Si parte con il grande ritorno di José Mourinho a San Siro per la sfida della sua Roma contro l'Inter: fischio d'inizio alle ore 21 di martedì 8 febbraio. Stesso stadio, stesse città, stesso orario ma 24 ore dopo: sempre al Meazza, il Milan ospiterà la Lazio. Il programma si chiude giovedì 10 febbraio, con Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo. Queste sfide si disputeranno in gara unica, in caso di pareggio si procederà ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. Le due squadre vincitrici delle due partite che si giocheranno a San Siro si affronteranno nella prima semifinale, mentre nell'altra ci saranno le vincitrici delle gare di Bergamo e Torino.