Alla vigilia del quarto di finale contro il Milan, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Lazio Style (il canale tv del club biancoceleste) della nuova formula della Coppa Italia: "Sia noi che il Milan arriviamo a questa partita con i presupposti giusti, noi abbiamo vinto una gara importante e loro il derby. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene effettuato, palesemente realizzata per far arrivare in diretta televisiva certe squadre. Noi abbiamo voglia e fame per affrontare una squadra che si sta giocando lo Scudetto".