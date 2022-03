Milan, due cambi sulla trequarti per Pioli

leggi anche

Pioli: "Manca l'ultimo step per essere vincenti"

Un cambio obbligato a centrocampo legato all’assenza dello squalificato Tonali, poi due novità in casa rossonera entrambe legate ai trequartisti. Pioli infatti è pronto a mandare in campo forze fresche, con Saelemaekers – che non gioca titolare proprio dal derby di campionato contro l'Inter del 5 febbraio scorso – preferito a Messias e Krunic – ultima volta titolare contro la Juve lo scorso 23 gennaio – al posto di Brahim Diaz. A sinistra confermato Leao, l’uomo più in forma del Milan in questo momento; riferimento centrale sarà Giroud. Ancora inizio in panchina per Rebic.