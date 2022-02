L'allenatore nerazzurro alla vigilia del derby contro il Milan: "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere, l'aspetto mentale e le motivazioni faranno la differenza. Il derby è sempre una bellissima vetrina per la città, ma noi siamo concentrati sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare la responsabilità per preparare la gara nel migliore dei modi"

Appena due punti nelle ultime quattro giornate di campionato per l'Inter, un ciclo iniziato con la sconfitta subita in rimonta nel derby del 5 febbraio contro il Milan. I nerazzurri, a poco più di 20 giorni di distanza, hanno l'occasione per riscattarsi, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Questa volta si gioca in casa dei rossoneri di Stefano Pioli, aspetto da non sottovalutare visto che in questa competizione vige ancora la regola del gol in trasferta. Una gara presentata così da Simone Inzaghi: "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e allo stesso tempo una partita in cui l’aspetto mentale e le motivazioni faranno la differenza", le parole dell'allenatore nerazzuro riportate sul sito ufficiale del club.