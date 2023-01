Italiano e Stankovic si sfidano per un posto nei quarti di finale contro il Torino. Il tecnico viola rilancia Jovic in attacco, complice anche l'infortunio di Cabral, e Barak sulla trequarti. Dubbio in porta. Il serbo recupera Sabiri e lo schiera in attacco con il giovane Montevago. In attesa delle visite mediche di Turk, la porta è difesa da Contini

Le scelte di Italiano: Jovic in attacco, fiducia a Bianco

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo sul quale Vincenzo Italiano sta insistendo molto dalla pausa per il Mondiale. In porta favorito Cerofolini su Gollini in uno dei dubbi ancora irrisolti dal tecnico. A centrocampo un altro ballottaggio è tra il giovane Bianco e il più esperto Duncan per affiancare Amrabat. In attacco attesi al rilancio Barak trequartista e Jovic unica punta, con Ikone e Kouame sugli esterni. Out Cabral per infortunio così come Mandragora e Sottil.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikone, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano