Tra venerdì e lunedì spazio alla 18^ giornata di campionato. In vista del big-match con il Napoli, Allegri attende notizie dall'infermeria. Il Milan recupera Messias, ma contro il Lecce dovrà fare a meno di Tonali, squalificato. Nell'Inter da valutare Lukaku, Barella e Calhanoglu. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico) per la 18^ giornata