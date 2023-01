Pioli: "De Ketelaere? Tutti dovevano fare di più"

C'è delusione nelle parole di Stefano Pioli alla fine del match perso dal Milan contro il Torino ai supplementari che vale l'eliminazione per i rossoneri agli ottavi di Coppa Italia. L'allenatore del Milan prova ad analizzare lucidamente la sconfitta: "Credo che abbiamo fatto una partita seria anche se non con tantissima qualità, poi non abbiamo avuto la qualità e la lucidità per sfruttare il vantaggio della superiorità numerica - spiega - E' una grossa delusione perché volevamo passare il turno e non ci siamo riusciti, ci dispiace." Ancora sul match: "Credo che abbiamo affrontato bene i nostri avversari, abbiamo rischiato solo una volta nei primi 90', poi ho fatto i cambi per avere altri spunti offensivi, ci voleva più lucidità, dovevamo sfruttare meglio la superiorità - ribadisce - Il fatto che si gioca tanto vale per tutti. E' un peccato ma dobbiamo ripartire con grande determinazione, siamo noi che dovremo incidere di più".