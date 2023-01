Dopo il mezzo passo falso con pareggio per 2-2 a Monza, l'Inter torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro arriva il Parma. Inzaghi cambia qualcosa: Correa partner d'attacco di Lautaro. Senza Barella e Calhanoglu, giocano Gagliardini e Asslani a centrocampo. Nel Parma gioca Buffon in porta, Vazquez non riposa e completa il tridente con Man e Benedyczak