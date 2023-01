Nella serata di Coppa Italia, l'amministratore delegato dell'Inter ha fatto chiarezza sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Skriniar: "Non c'è assolutamente una deadline, si tratta di dinamiche ricorrenti in tutti i club ormai". E sul momento di Lukaku: "I tanti stop possono capitare, l'auspicio è che possa ritrovare la sua forma atletica"

"Il rinnovo di Skriniar? Non c'è assolutamente una deadline". Parola di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che nella serata di Coppa Italia contro il Parma ha fatto il punto sulla situazione legata al difensore slovacco in scadenza a giugno. "Si tratta di dinamiche ricorrenti ormai in tutti i club - ha proseguito Marotta -, non vorrei parlare più di appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo difficile: nel mese di gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione e ne vorremmo fare il più possibile. Al di là del giusto rispetto per quel determinato giocatore, la nostra concentrazione è maggiormente rivolta alle partite che andremo ad affrontare".